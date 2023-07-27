The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ
По данным западной прессы, ВСУ бросили на линию боестолкновения все свои резервы.
Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей Пентагона.
Внимание привлекает очень странный факт: для «контрнаступления» Киев задействовал тысячи военных из резерва. В материале также отмечается, что украинское командование сообщило США о том, что основной удар будет наноситься в районе южной части Запорожской области.
По сведениям других источников западного издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.
О начале украинского наступления было официально объявлено 4 июня. Президент России Владимир Путин отмечал — успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также указывал в своих выступлениях, что ВСУ потеряли более 26 тысяч боевиков за неполные два месяца, а также тысячи единиц боевой техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники.
- 25 июл
- Без шансов: российский Ка-52 уничтожил БТР боевиков в зоне спецоперации
- 25 июл
- Боевики ВСУ подвергли Донецк продолжительным обстрелам
- 25 июл
- На верную смерть: в ВСУ публично пожаловались на командование
- 25 июл
- Гонят на убой: ВСУ катастрофически быстро теряют боевую технику
- 25 июл
- «Выбора нет»: чем грозит провал контрнаступления ВСУ Байдену
- 24 июл
- Обманули свои же командиры: боевики ВСУ попали в западню под селом Новодонецкое
- 24 июл
- Броня крепка? Немецкий Leopard лишился ствола после подрыва на российской мине
- 24 июл
- Максимум четыре часа: в США раскрыли шокирующие потери ВСУ из-за провального контрнаступления
- 24 июл
- Полковник Алехин раскрыл новую задачу РФ после наступления Украины
- 24 июл
- «Пока не поздно»: поведение Зеленского сильно изменилось после слов Путина
Читайте также
94%
-0.04 99.72
0.03
Нашли ошибку?