The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 105 0

По данным западной прессы, ВСУ бросили на линию боестолкновения все свои резервы.

The New York Times утверждают, что началась основная фаза контрнаступления ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Украинское контрнаступление Украинский кризис Спецоперация

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали основную фазу контрнаступления, об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на анонимных представителей Пентагона.

Внимание привлекает очень странный факт: для «контрнаступления» Киев задействовал тысячи военных из резерва. В материале также отмечается, что украинское командование сообщило США о том, что основной удар будет наноситься в районе южной части Запорожской области.

По сведениям других источников западного издания, в случае успеха новая операция продлится от одной до трех недель.

О начале украинского наступления было официально объявлено 4 июня. Президент России Владимир Путин отмечал — успехов у ВСУ нет ни на одном из направлений. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также указывал в своих выступлениях, что ВСУ потеряли более 26 тысяч боевиков за неполные два месяца, а также тысячи единиц боевой техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ в ходе контрнаступления потеряли 30% своей боевой техники.

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