«Мы делали свою работу»: журналисты «Известий» раскрыли подробности удара ВСУ по СМИ

Они также рассказали, как чувствуют себя в настоящее время.

Военкор «Известий» Роман Польшаков и оператор «Известий» Дмитрий Шиков раскрыли подробности атаки ВСУ, в результате которой они пострадали. Журналисты также поделились тем, как они чувствуют себя в настоящее время.

«Мы записали все синхроны, получается, вдалеке, потом подошли на место основной съемки. Не прошло, как говорит Дима, 25-30 секунд, как сразу же по нам прилет. <…> После первого прилета все разбежались в разные стороны, начали оказывать в самом начале себе помощь, естественно», — говорит Польшаков.

Он наложил себе жгуты, а потом проверил состояние Шикова и других пострадавших. Ближайший автомобиль — «КамАЗ» — находился от них в 300 метрах на дороге, на нем они и доехали в госпиталь, где им оказали первую помощь и провели обследования.

Сейчас Польшаков с Шиковым находятся уже в другой больнице. Там им оказывают квалифицированную помощь по лечению и восстановлению.

При этом один из осколков, попавших в военкора, дошел из плеча до диафрагмы, задев легкое. Врачи сказали журналисту, что он счастливчик, но фрагмент они пока доставать не планируют — планируют продолжить наблюдения.

«Мы делали свою работу. Приехали на место съемки, сначала — скажу по-военному — по регламенту мы произвели те самые длительные съемки в безопасном месте. <…> То есть все, что нужно нам оставалось сделать, это совершенно маленькую часть работы», — вспоминает Шиков.

Затем группа перешла на вторую точку, и, по ощущениям оператора, первый «прилет» произошел через 25 секунд. Взрывная волна снесла с него каску, а также сломала очки, что привело к ранению одной из щек.

Водитель, находившийся за рулем эвакуировавшего их грузовика, также получил ранения, говорит он. Тот оказался «просто молодцом», ведь довез их в сохранности до госпиталя, сказал Шиков.

ВСУ нанесли 22 июля удар кассетными боеприпасами по группе журналистов МИЦ «Известия» и РИА Новости в Запорожской области. Четыре представителя СМИ получили ранения различной степени тяжести.

При этом в результате атаки погиб военкор РИА Новости Ростислав Журавлев. Его похоронят в родном городе — Екатеринбурге.