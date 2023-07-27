РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине
Россия пытается сделать так, чтобы о трагедии с канонической православной церковью узнал весь мир.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Россия на очередном заседании Совбеза ООН привлекла внимание общественности к ситуации с притеснением по религиозному признаку на Украине. Киев фактически развернул кампанию по уничтожению канонического православия на Украине, заметил и.о постпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании Украинской Православной церкви.
«Преследование и избиение священников, которое велось со времен кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 года, вышло на „новый“ — законодательный уровень», — отметил Полянский во время выступления в Совбезе.
Дипломат отметил, что новый законопроект Киева грубейшим образом противоречит как минимум десяти статьям Конституции Украины, определяющим понятие и регулировку свободы слова и прежде всего гражданские свободы.
Полянский также рассказал о том, какие «дипломатические» методы использует Украина: юридические запреты, систематические обыски, рейдерские захваты храмов, допросы и аресты прихожан и священнослужителей. Украинские СМИ при этом публикуют заведомо ложную информацию.
«Размах преследований киевским режимом священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории», — заметил и. о. постпреда РФ в ООН.
Он также заявил, что трагедия Киево-Печерской лавры — это лишь видимая часть айсберга, а война с православием распространилась на всю Украину.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой.
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