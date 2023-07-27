РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Россия пытается сделать так, чтобы о трагедии с канонической православной церковью узнал весь мир.

РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине

Фото: © РИА Новости / Стрингер

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

Россия на очередном заседании Совбеза ООН привлекла внимание общественности к ситуации с притеснением по религиозному признаку на Украине. Киев фактически развернул кампанию по уничтожению канонического православия на Украине, заметил и.о постпреда РФ Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу о преследовании Украинской Православной церкви.

«Преследование и избиение священников, которое велось со времен кровавого государственного переворота в Киеве в 2014 года, вышло на „новый“ — законодательный уровень», — отметил Полянский во время выступления в Совбезе.

Фото: Telegram / Постоянное представительство Российской Федерации при ООН / russiaun

Дипломат отметил, что новый законопроект Киева грубейшим образом противоречит как минимум десяти статьям Конституции Украины, определяющим понятие и регулировку свободы слова и прежде всего гражданские свободы.

Полянский также рассказал о том, какие «дипломатические» методы использует Украина: юридические запреты, систематические обыски, рейдерские захваты храмов, допросы и аресты прихожан и священнослужителей. Украинские СМИ при этом публикуют заведомо ложную информацию.

«Размах преследований киевским режимом священнослужителей УПЦ, которым стали приписывать преступления против государственной и общественной безопасности, напоминает самые трагические тоталитарные эпизоды мировой истории», — заметил и. о. постпреда РФ в ООН.

Он также заявил, что трагедия Киево-Печерской лавры — это лишь видимая часть айсберга, а война с православием распространилась на всю Украину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
26 июл
Запад препятствует тому, чтобы мир узнал о ситуации с Киево-Печерской Лаврой
8 июл
Все не просто так: политолог Гаспарян указал на «смертоносную» кару разорителей Киево-Печерской лавры
1 июл
От монахов УПЦ потребовали покинуть Киево-Печерскую лавру до 4 июля
26 июн
Посягнули на святое: каких православных реликвий Украина лишает Киево-Печерскую лавру
26 июн
Лейгода назвал чудовищным актом попытку вывоза икон и мощей из Киево-Печерской лавры
26 июн
Очередное гонение: под Киевом раскольники ПЦУ захватили храм канонической УПЦ
19 июн
Украинская погранслужба задержала священника УПЦ
21 мая
Ничего святого: под Черновцами раскольники из ПЦУ избили настоятеля храма УПЦ
28 апр
Немецкий депутат потребовал от ПАСЕ расследовать гонения Киева на УПЦ
19 апр
Ситуация накаляется: к Киево-Печерской лавре прибыла полиция с оружием
+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
90.05
-0.04 99.72
0.03
Делай семь шагов, а на восьмом остановись: китайский совет дня на четверг...

Последние новости

18:55
РФ раскрыла в ООН планы Киева по уничтожению канонического православия на Украине
18:45
«Антистиль»: как участники 5sta Family относятся к брендовой одежде
18:40
«Возрастет на срок от одной до трех недель»: почему лесных пожаров будет больше
18:32
Сочный и хрустящий: как приготовить салат «Коул Слоу» с пикантной заправкой
18:32
Дружба, мир, Россия: как греческие активисты требуют восстановить отношения с РФ
18:20
Ключевые соглашения: как стартовал саммит «Россия — Африка»

Сейчас читают

«Алексей не возражает»: Жорин раскрыл детали развода Гуфа и Юлии Королевой
«Камеру бы пониже опустить»: Климова приняла соблазнительную позу в гримерке
«Поет как кот, которому отрезали яички»: Лолита про молодых исполнителей
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео