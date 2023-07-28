Острую кишечную инфекцию выявили у 23 человек в детском лагере Удмуртии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 13 0

В основном, заболевшие — дети.

Острую кишечную инфекцию выявили у 23 человек в детском лагере Удмуртии

Фото: Демьянчук Александр / ТАСС

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Признаки острой кишечной инфекции зафиксированы у 23 человек в детском лагере «Юность» в Удмуртии. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

Уточняется, что лагерь расположен в Воткинском районе. Заболевание выявлено у троих взрослых и 20 детей. По данному факту уже организована проверка со стороны региональной прокуратуры.

При этом до этого из лагеря поступала информация о 12 заболевших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как несколько госпитализированных пациентов с сибирской язвой в Кызыле Республики Тыва отказались от лечения и покинули медицинское учреждение.

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