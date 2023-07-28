Собянин сообщил о ночной атаке на Москву вражеским беспилотником

Ночью в пятницу, 28 июля, преступники попытались атаковать Москву при помощи беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате разрушений и пострадавших нет.

Несколько дней назад, 24 июля, произошла попытка атаки Москвы беспилотниками. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По словам мэра города Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.