Собянин сообщил о ночной атаке на Москву вражеским беспилотником
Дрон был сбит силами Минобороны.
Фото: Щербак Александр / ТАСС
Ночью в пятницу, 28 июля, преступники попытались атаковать Москву при помощи беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ночью была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами министерства обороны», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате разрушений и пострадавших нет.
Несколько дней назад, 24 июля, произошла попытка атаки Москвы беспилотниками. Как сообщили в Минобороны, дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших в результате диверсии нет. По словам мэра города Сергея Собянина, от взрыва беспилотника выбило несколько окон — жителям помогут устранить все последствия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.
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