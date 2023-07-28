Российские бойцы рассказали о «Ночной фурии», которая наводит страх на ВСУ
Военкор «Известий» показал работу расчета гаубицы «Мста-Б»
Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru
«Мста-Б» на передовой по праву считается легендой.
Все переданное западом вооружение и боеприпасы методично уничтожаются нашей артиллерией — это отлично видно на примере расчетов гаубиц «Мста-Б». Порой всего один беспилотник и один залп — и весь запас боекомплекта ВСУ уже взлетает на воздух. Бойцы называют свою машину «Ночной фурией» за безупречную работу и страх, который орудие наводит на украинских националистов.
Главное в этом деле — не раскрыть себя и уберечь личный состав, который, к слову, в перерывах еще и спортом успевает заниматься. Военкор «Известий» Станислав Григорьев убедился.
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