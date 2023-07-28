Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 2 776 0

Прежде об атаке сообщил мэр столицы.

Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev

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Тема:
Атака беспилотников на Москву

Киевский режим попытался при помощи дрона атаковать Московскую область, однако он был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — заявили в ведомстве.

В результате попытки террористической атаки Киева пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в пятницу, 28 июля, преступники попытались атаковать Москву при помощи беспилотника. По его словам, в результате разрушений и пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.

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