Минобороны сообщило об уничтожении дрона, пытавшегося атаковать Подмосковье
Прежде об атаке сообщил мэр столицы.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Dmitry Korotaev
Киевский режим попытался при помощи дрона атаковать Московскую область, однако он был сбит средствами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объектам на территории Московской области. Средствами ПВО БПЛА уничтожен», — заявили в ведомстве.
В результате попытки террористической атаки Киева пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.
Прежде мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночью в пятницу, 28 июля, преступники попытались атаковать Москву при помощи беспилотника. По его словам, в результате разрушений и пострадавших нет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия оставляет за собой право на жесткие меры в ответ на атаку беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве.
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