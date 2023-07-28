Лучше не будет? Когда из Москвы уйдут ливни и грозы

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Дожди и сильный ветер ожидаются в Москве до конца недели

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

В городе действует «желтый» уровень погодной опасности.

Жителям Москвы этой ночью удалось уснуть не сразу. Столицу накрыл грозовой фронт с разрядами молний и раскатами грома, которые больше напоминали артиллерийскую канонаду, а также с проливным дождем.

В аэропортах задержали и отменили десятки авиарейсов. Несколько самолетов около часа кружили над взлетными полосами, вырабатывая топливо. Диспетчеры не решались дать команду на посадку, пока гроза не утихнет.

Гроза с градом и порывами ветра до 17 метров в секунду ожидается в Москве и сегодня. В городе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности.

Сложная ночь выдалась не только в столице, но и у жителей Белгорода. Сильнейший ливень с градом превратил город в один огромный бассейн.

На некоторых улицах воды было по пояс, люди буквально пускались вплавь. На парковках из-за потоков воды просел асфальт, образовались гигантские промоины.

Автовладельцы вручную оттаскивали свои машины, чтобы они не провалились в ямы. Поваленные штормовым ветром деревья оборвали линии электропередачи. Спасатели и коммунальщики до сих пор ликвидируют последствия урагана.

Тема:
Погода
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