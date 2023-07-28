В зоне СВО уничтожено три немецких Leopard и два французских колесных танка AMX

ВСУ попытались атаковать позиции российских сил в районе населенных пунктов Работино и Успеновка на южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Все атаки украинских сил были отражены, противник понес значительные потери. ВСУ для поддержки применяли поставленную Западом технику, но это им не помогло: по данным Минобороны, были уничтожены три немецких танка Leopard и два французских колесных танка AMX.

Также ВСУ потеряли 17 БМП, две боевые бронированные машины, артиллерийскую систему М777 производства США, а также боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10».