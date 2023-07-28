«За ними будущее в целой сфере»: как дроны будут использоваться после СВО

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова Эксклюзив 29 0

Политолог Михайлов: дроны в будущем могут использовать как полицейские, так и преступники

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Личный архив Евгения Михайлова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По словам политолога, некоторые дроны могут быть не больше жука.

Иностранные таблоиды заявляют о том, что в скором времени мир накроет волна преступлений с использованием «умных» беспилотников. Авторы считают, что сепаратисты, наркокартели и экстремисты после конфликта на Украине будут первыми в очереди на использование технологий, которые обкатали в реальных боевых условиях.

Зарубежные эксперты уверены, что технологии Запада не останутся на Украине и будут освоены террористами и преступниками по всему миру. 5-tv.ru решил поинтересоваться у политолога Евгения Михайлова, как натовские наработки дальше будут использоваться в послевоенное время? Будут ли эти дроны работать на полицию или использоваться обычными гражданами?

По словам эксперта, в американских фильмах уже давно показывают всевозможные «умные» беспилотники для тех или иных задач. Их применяют как в разведке, так и со стороны преступных группировок.

«У меня нет сомнений в том, что американские эксперты правы. В этом случае и наши (российские специалисты — Прим. Ред.) не случайно намекали об этом не единожды, что умные технологии, беспилотники, которые попадут на Украину в массовом порядке, они будут использоваться для организации, как заказных убийств, так и для использования в преступных операциях, например, наркокартелями или иными преступными группировками, для получения дополнительной информации, съемки закрыто-частных данных», — комментирует политолог.

Если говорить о российской законодательной базе, то сейчас были предприняты указания по изъятию беспилотников и запрету их для съемок на определенных участках земли, баз, регионов страны. Также есть полный запрет эксплуатации беспилотников для работы, например, нельзя ими пользоваться операторам рекламы.

«Сейчас я считаю подобные ограничения закономерны», — говорит Михайлов.

Что будет после завершения спецоперации?

«После завершения боевых действий на Украине, я думаю, что законодательно будут вводиться новые ограничения. Вполне вероятно, что кому-то разрешат, кто-то будет получать специальную лицензию для работы с беспилотниками», — считает эксперт.

Возможно, это будет примерно такие же документы, как и на оружие, говорит политолог. И подтверждение того, что человек социально адаптирован, нормален, не замечен в преступлениях и так далее.

Для полиции и спецслужб «умные дроны» — это колоссальная поддержка.

«Существуют целые образовательные курсы, сделанные в связи с ситуацией на фронте, где учат в массовом количестве людей управлять БПЛА. <…> Дроны развиваются технологически быстро, поэтому нужно постоянно держать руку на пульсе и обучаться их управлению. За ними будущее в целой сфере», — объясняет Михайлов.

К слову, этими летательными аппаратами можно ликвидировать конкретное лицо, если задать ему правильную программу.

«Они могут быть и не больше жука. Уже есть подобные разработки, рои дронов», — утверждает он.

Такие разработки выполняют различные задачи, особенно на линии столкновения. Как итог, после Украины, они перейдут и на другие сферы жизни, заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем секрет эффективности дронов «Ланцет».

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