«Бабы нарожают»: почему командование ВСУ отправляет боевиков на убой
Полковник в отставке Литовкин: боевики ВСУ подорвались на собственных минах из-за дезорганизации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Mihir Melwani; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru
Националистам, убежден эксперт, важнее всего отчитаться перед кураторами с Запада.
Пехота ВСУ подорвалась на собственных минах при попытке контрнаступления на угледарском направлении из-за безалаберности и следования принципу «бабы новых нарожают». Об этом 5-tv.ru заявил полковник в отставке Виктор Литовкин.
«В чем смысл (таких действий — Прим. ред.), мы не знаем, потому что все зависит от того, чем они занимались. Может, это разведдозор был, разведка боем, взводная тактическая группа или ротная тактическая группа, которая наступала на каком-то участке фронта, который они считали слабым и который можно было прорвать. Это можно на местности только знать и понимать», — говорит эксперт.
То, что они подорвались на собственных минах, говорит о безалаберности организации обороны и контрнаступления, отмечает специалист. Дело в том, что такие боеприпасы, как правило, используются в оборонительных целях.
При этом отсутствие карты минных полей и связи между подразделениями говорит о бардаке в ВСУ, подчеркнул Литовкин. Украинское командование фактически отправляет боевиков на смерть — об этом известно не первый день, убежден эксперт.
«Им главное отчитаться перед хозяевами о том, что они добиваются каких-то побед. Потому что хозяева требуют от них победы, поэтому они людей своих не жалеют», — констатирует специалист.
Судя по всему, они руководствуются принципом «бабы новых нарожают», говорит он. ВСУ уже потеряли свыше 400 тысяч человек, не считая раненых и увеченных, подытожил Литовкин.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ в очередной раз безуспешно попытались прорвать оборону на угледарском направлении. Военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского рассказал, что группа пехоты противника вышла в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но добраться до позиций российских военных не смогла.
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