В «Росатоме» оценили уровень безопасности на Запорожской АЭС

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Лихачев заявил, что безопасность Запорожской АЭС находится на должном уровне

Фото, видео: © РИА Новости / Таисия Воронцова; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Ситуация находится под контролем высокопрофессионального коллектива.

Безопасность Запорожской АЭС находится на должном уровне. Обстановку на объекте по просьбе участников саммита «Россия — Африка» прокомментировал глава госкорпорации «Росатом».

По словам Алексея Лихачева, ситуация находится под контролем высокопрофессионального коллектива, большая часть которого не первый год трудится на станции.

«Мы определяем состояние станции на сегодняшний день как абсолютно безопасное. Вчера миссия МАГАТЭ осмотрела всю территорию станции и замерила радиационный фон, он соответствует природному. Также специалистами МАГАТЭ были осмотрены гидротехнические сооружения, зафиксирован уровень воды в пруду-охладителе. Он на сегодняшний день — 16,3 метра, и абсолютно устраивает по всем аспектам безопасности станции», — говорит он.

Говоря о развитии отношений со странами Африки, глава «Росатома» напомнил о договоренностях построить целый ряд объектов на территории континента. Также он отметил, что в российских вузах уже сейчас готовят компетентных специалистов для работы на них.

Тема:
Спецоперация
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