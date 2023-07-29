Боевики ВСУ продолжают и дальше критиковать снаряды из КНДР, несмотря на то, что пользуются ими.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для ударов по позициям России оружие, произведенное в Северной Корее. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Северокорейское оружие, о применении которого Украиной ранее не сообщалось, было продемонстрировано Financial Times военнослужащими, эксплуатирующими… РСЗО «Град», — говорится в сообщении.

Как пишут журналисты, боеприпасы были изготовлены в 1980-1990-х годах и были, мягко говоря, не в очень хорошем состоянии. Настолько, что боевикам приходилось отходить от них подальше во время стрельбы, чтобы не произошло разрыва снаряда. Откуда ВСУ достали эти ракеты, никто не знает. По их словам, оружие было изъято с корабля дружественным государством.

Удивительно, но боевики ВСУ продолжают и дальше критиковать снаряды из КНДР, несмотря на то, что пользуются ими. По мнению одного из артиллеристов, всему виной — нехватка оружия на Украине.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как российские военные продавили оборону ВСУ в ЛНР.