Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 80 0

На вопросы о ситуации на фронте президент РФ ответил в ходе конференции по итогам саммита «Россия — Африка».

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние два дня в зоне военной спецоперации не произошло значимых изменений. На вопросы журналистов о ситуации на фронте глава государства ответил в ходе брифинга по итогам прошедшего в Петербурге саммита «Россия — Африка». Пресс-конференция состоялась в Голубом зале Константиновского дворца, где до этого проходили переговоры Путина с коллегами из африканских стран. Журналисты расположились за овальным столом, где ранее сидели делегации, Путин сел напротив и обсудил результаты четырехдневной работы.

«Нет серьезных изменений, нет. Я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности. Они понесли большие потери и в живой силе, и технике», — сказал президент.

По словам Владимира Путина, в данный момент отмечаются некоторые подвижки. Так, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвозят на передний край на бронетехнике людей, оставляют, и техника сразу «исчезает». По мнению главы государства, противник бережет боевые машины, боится из потерять. Поэтому атакует в пешем порядке, подставляя, конечно, людей под удары российской артиллерии и танков.

Как рассказал Путин, минувшей ночью он обсудил положение дел с командиром 810 бригады морской пехоты Черноморского флота. Он позвонил с целью поблагодарить личный состав за успехи в боях за предыдущие сутки. Президент подчеркнул, что не обращается к офицерам за докладом ежечасно, так как это отвлекает их от выполнения поставленных задач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о позиции Кремля по мирному урегулированию ситуации на Украине в условиях давления со стороны «коллективного Запада».

Тема:
Спецоперация
29 июл
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
29 июл
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
29 июл
Российские военные в ходе спецоперации впервые захватили шведскую БМП CV90
29 июл
Минобороны: ВС РФ нанесли удар по пункту управления ВСУ в Днепропетровске
29 июл
Оба варианта смертельны: Запад поставил Зеленского перед кошмарным выбором
29 июл
Мощная гаубица «Мста-Б»! Лучшее видео из зоны СВО за день
29 июл
Запад предложил Зеленскому выбрать яд после провала контрнаступления
29 июл
«Мы пропустили все, что сделал Путин»: в США признали ошибку в отношении России
29 июл
ВСУ используют северокорейские ракеты для РСЗО «Град»
29 июл
В России благодаря «подаркам» НАТО нашли слабые места западной техники
+12° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:14
Путин заявил, что тема газового хаба в Турции остается на повестке дня
0:07
Путин прокомментировал перенос Рождества на Украине: «Они и церковь уничтожают»
23:35
Путин: серьезных изменений в зоне СВО нет, ВСУ отвели силы на восстановление
23:28
Путин: ВСУ с начала контрнаступления потеряли 415 танков
23:17
Путин: разговор с лидерами стран Африки по Украине был долгим и предметным
23:11
Путин высоко оценил взаимовыгодные проекты РФ и Африки: «Не просят подачек»

Сейчас читают

Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде
Глава Конго поблагодарил Путина за проведение саммита «Россия — Африка»
«Он в гневе и смятении»: что чувствует Зеленский из-за уничтоженных ракет HIMARS
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео