Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 537 0

Глава государства напомнил, что Украина отказалась от переговоров с Россией. Москва, в свою очередь, всегда отмечала, что готова к продолжению диалога.

Путин: РФ готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины

Фото: © РИА Новости / Максим Гучек

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Тема:
Спецоперация

Россия готова искать пути мирного урегулирования ситуации вокруг Украины, несмотря на проводимую политику коллективного Запада. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами стран Африки.

Российский лидер указал, что Запад не соблюдает устав ООН, а вспоминает о нем лишь тогда, когда пытается в этом какое-либо государство обвинить. В данном случае — Россию.

«Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это тем не менее не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта», — сказал российский лидер.

Путин, комментируя предложенный странами Африки план по урегулированию украинского конфликта, отметил, что эта инициатива перекликается с пунктами представленного в феврале мирного плана Китаем.

Президент РФ подчеркнул, что Москва не отказывалась от мирного диалога с Киевом. Украинская сторона сама отказалась от всех достигнутых прежде договоренностей и отказалась от последующих переговоров.

До этого Путин заявил, что Россия не нарушает устав ООН, а действует в полном соответствии с его постулатами. Глава государства подчеркнул, что в этом вопросе не должно существовать двойных стандартов и отметил, что принципы устава ООН обязаны уважать все страны.

Ранее, писал 5-tv.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина принципиально отвергает возможность диалога с Россией.

Тема:
Спецоперация
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