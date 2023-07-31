«В промышленных масштабах»: в США признали большие потери ВСУ

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор отметил, что киевскому режиму вряд ли стоит надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Запада.

В США рассказали о последствиях для Вооруженных сил Украины (ВСУ) перехода российских сил в наступление. Как сообщил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, украинские боевики гибнут в «промышленных масштабах». Потери колоссальные.

«Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти все, что могла», — отметил эксперт в интервью на Youtube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Также Макгрегор отметил военную мощь России, которая только нарастает.

«Их запасы огромны, их заводы работают семь дней в неделю, 24 часа в сутки, производя все необходимое. Так что Россия сейчас является такой грозной военной державой», — подытожил эксперт.

ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ срывали попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра.