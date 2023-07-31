Грозная «Нона» на страже: ВС РФ срывают попытки ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
ВС РФ не дают ВСУ высадиться на левом берегу Днепра
Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru
Бойцы не оставляют противнику даже малейшего шанса на успех.
Российские десантники сорвали попытку ВСУ высадиться на левом берегу Днепра. Диверсионные группы действуют под прикрытием минометов. Одну из таких точек обнаружила наша разведка. Точными ударами из самоходной установки «Нона» противник был уничтожен. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Наталии Графчиковой.
ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста
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