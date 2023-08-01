Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда

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Алиса Сахарова
Алиса Сахарова 15 0

В Донецке украинский снаряд попал в дерево, спасшее многоквартирный дом

Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда

Фото: Ягодкин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

По словам очевидца, обстрелы происходят по несколько раз в день.

Украинские войска в ночь на понедельник, 31 июля, снова обстреляли Куйбышевский район Донецка. Один из снарядов артиллерии попал в стоявшее перед многоквартирным домом дерево, которое по сути спасло многих людей, сообщает корреспондент РИА Новости.

В ходе обстрела была повреждена большая площадь фасада многоэтажки, а также стоящие вблизи автомобили. Пострадавших нет, а на месте работали службы по устранению последствий.

«Почувствовала запах газа, вышла. Соседи сказали, что перебило трубу с этой стороны дома. На трех этажах окна повылетали. У меня все целое, слава богу. Как будто все живы, никто не ранен», — рассказала очевидец Нина Алексеевна.

По ее словам, прилеты происходят по несколько раз в день.

По данным представительства ДНР в СЦКК, за последние сутки зафиксировано 60 фактов ведения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Есть сведения о восьми раненных мирных жителях, среди них — девочки 2019 года рождения. Всего повреждены восемь многоэтажек и один объект гражданской инфраструктуры.

ВС РФ продолжают вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале сообщил президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года. Тогда он объявил о том, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Для того, чтобы урегулировать конфликт мирным путем, власти Украины не пошли навстречу, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО преподнесли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink.

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