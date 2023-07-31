Российские военные уничтожили цех по сборке дронов ВСУ в Харьковской области

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25 0

Минобороны: в Харьковской области уничтожен цех по сборке дронов ВСУ

Российские военные уничтожили цех по сборке дронов ВСУ в Харьковской области

Фото: Zuma\TASS /ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

В военном ведомстве отчитались об успехах ВС РФ в ходе спецоперации за минувшие сутки.

Российские военные уничтожили цех по сборке дронов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области уничтожен цех по сборке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ», —заявил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Кроме того, возле поселка Дачный в Донецкой народной республике (ДНР) российские бойцы уничтожили склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ, а в районе поселка Веселое Запорожской области ликвидировали штаб оперативного состава 35-й бригады морской пехоты противника.

В этот же день глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в ходе активных боевых действий на краснолиманском направлении российские войска освободили от украинских боевиков населенные пункты Сергеевка и Ковалевка. Также под контроль российских бойцов перешла железнодорожная станция Молчановка на купянском направлении.

По словам Шойгу, только в июле украинская сторона потеряла более 20 тысяч боевиков и 2227 единиц техники, среди которых десять немецких танков Leopard и 11 боевых машин пехоты производства США Bradley.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры России.

Тема:
Спецоперация
31 июл
Смертельное сочетание: на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ
31 июл
Неуловимые герои: группа бойцов ВДВ уничтожила пункт ВСУ на багги
31 июл
Припомнили все: польские болельщики развернули баннеры об Украине
31 июл
В Минобороны заявили об усилении мер защиты гражданской инфраструктуры РФ
31 июл
Песков: Киев прибег к тактике террористических актов на фоне отчаяния
31 июл
Шойгу: ВСУ за июль потеряли более 20 тысяч боевиков
31 июл
Российские военные освободили Сергеевку и Ковалевку от украинских террористов
31 июл
Российские средства РЭБ начали глушить спутниковый интернет Starlink
31 июл
ВСУ за один час пять раз обстреляли территорию ДНР
31 июл
ВС РФ не дали ВСУ закрепиться в селе Старомайорское в ДНР
+24° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
90.98
0.96 99.96
-0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:51
Гуляева о страшных слухах про состояние Мирошниченко: «Надеюсь, это не такой случай»
17:39
Смертельное сочетание: на Западе назвали причину провала контрнаступления ВСУ
17:24
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия Великой Победы в Отечественной войне
17:10
Брижит Макрон, Катрин Денев, Ванесса Паради: Париж прощается с Джейн Биркин
17:03
Нарцисс и другие опасные типы: как распознать странных ухажеров и что с ними делать
16:52
Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ для работающих из-за границы

Сейчас читают

Косметолог оценила значение процедур красоты для победительницы конкурса «Мисс Москва 2023»
Дали жару: фанаты SHAMAN устроили грандиозное афтепати после шоу в Новомосковске
У госпитализированной Ирины Мирошниченко произошла остановка сердца
«В моей жизни есть две легенды» — Алла Рид о работе с Градским, становлении в профессии и женском прочтении Высоцкого

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео