«Индивидуальный террор»: в Совбезе ООН обсудили теракты ВСУ против России
Полянский: Киев использовал тактику ИГИЛ* при атаке на Крымский мост
Фото, видео: www.globallookpress.com / Eskinder Debebe/UN Photo; 5-tv.ru
Российская сторона отметила, что неонацисты используют тактику ИГИЛ*.
В свете серии провалов на фронте все, что остается боевикам ВСУ — это отыгрываться на мирных жителях. Эти, по сути, террористические акты обсуждали в понедельник, 31 июля, в Совете Безопасности ООН.
Зампостпреда нашей страны при организации Дмитрий Полянский в очередной раз привлек внимание к ситуации с атаками именно на гражданские объекты.
«Киевский режим атакует не столько российскую военную инфраструктуру — склады, хранилища, топливо — сколько мирные города и объекты, иногда за тысячи километров от зоны боевых действий. А также прибегает к чисто игиловским* методам индивидуального террора. Какой военной целесообразностью можно объяснить обстрелы деревень и приграничных областей России, где нет никаких военных объектов? В результате которых страдают и гибнут исключительно мирные жители?», — отметил дипломат.
Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. Во вторник, 18 июля, в Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост.
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