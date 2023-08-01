От огня из тяжелой огнеметной системы противник не скроется.

Бойцы Вооруженных сил России продолжают проведение специальной военной операции по защите Донбасса. На представленных кадрах — работа расчета тяжелой огнеметной системы (ТОС). После выявления точных целей противника техника выезжает на заданные позиции. Благодаря слаженным действиям бойцов был уничтожен один из опорных пунктов неонацистов.

Свои задачи в зоне спецоперации успешно выполняют и экипажи российских штурмовиков Су-25. После подготовки к полету они направляются для отработки ракетами по целям боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, они уничтожают укрепрайоны противника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.