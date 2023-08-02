Такое увидели впервые: разрушительный ураган прошелся по Башкирии
Ураган обрушился на Башкирию
Фото, видео: www.globallookpress.com / Galina Barbieri; 5-tv.ru
Немногие вспомнили, что лучшим укрытием в этой ситуации может стать погреб.
На Башкирию обрушился разрушительный ураган. Ветер был такой силы, что в поселках летали деревянные заборы и сносило крыши домов. Оборваны линии электропередачи, поломаны деревья. Местные жители даже сняли торнадо на видео.
Такое они вообще видели впервые. Некоторые в панике разбегались, немногие вспомнили, что лучшим укрытием в этой ситуации может стать погреб.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мощный торнадо разрушил крупнейший завод американской фармацевтической компании Pfizer в Северной Каролине. Там производят до 30% всех инъекционных лекарств в Штатах.
Крышу предприятия смяло как бумажную, а обломки разбросало на десятки метров. Более 50 тысяч платформ с лекарствами повреждены и препараты непригодны к использованию.
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