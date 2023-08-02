Будет невыносимо: «африканская» жара накроет Москву и Санкт-Петербург

Особенно сильный тепловой удар погода нанесет на выходных.

«Африканскую» жару обещают в Москве и Санкт-Петербурге. Эта неделя, похоже, станет самой знойной за все лето. Особенно сильный тепловой удар погода нанесет на выходных. В черте городов атмосфера, по ощущениям, будет ближе к невыносимой.

«В субботу температура прогнозируется в диапазоне от 29 до 33 градусов, а в воскресенье еще выше — 30-35. И в понедельник продолжение. Первый день следующей недели будет тоже очень жарким — 30-35 градусов», — говорит научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Петербург накрыл теплый атлантический циклон, ожидаются грозы и ливни, к выходным — тоже 30 градусов. Сильные дожди в августе прогнозируют также в Карелии и Новгородской области.