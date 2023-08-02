«Продолжает хамить»: США не нравится реакция Киева на поставки оружия

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 974 0

Американский журналист Роган заявил о хамстве Киева

«Продолжает хамить»: США не нравится реакция Киева на поставки оружия

Фото: www.globallookpress.com / Oz Suguitan

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Тема:
Спецоперация

Западные страны всячески пытаются угодить киевскому режиму. Но боевики все равно чем-то недовольны.

Украина продолжает хамить западным странам, поставляющим ей оружие. Об этом заявил американский журналист Том Роган для издания Washington Examiner.

Он задался вопросом, почему киевский режим придерживается такого поведения — США и союзники стараются нарастить военную помощь, а вместо благодарности получают иную реакцию. Роган предупредил, что оскорбления могут привести к обратному эффекту со стороны американцев.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, Киеву недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях конфликта с Россией.

Тема:
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