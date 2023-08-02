В Измаиле повреждены рембаза катеров ВСУ и расположение иностранных наемников

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 230 0

При этом информации от Минобороны о возможных ударах не поступало.

В Измаиле повреждены рембаза катеров ВСУ и расположение иностранных наемников

Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev

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Тема:
Спецоперация

Несколько военных и стратегических объектов было поражено в Измаиле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его информации, удары были нанесены по нефтебезе, которая горела несколько часов, базе технического обслуживания украинского флота, а также по месту расположения иностранных наемников. Предварительно, там находились граждане Румынии.

«Также была поражена портовая инфраструктура: зерновое хранилище и элеватор, где, по сведениям подполья, находилась военная иностранная техника. Всего зафиксировано восемь ударов», — сказал Лебедев.

В среду, 2 августа, воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины. Людей просили оставаться в домах и укрытиях. Позднее возгорания были зафиксированы на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области. При этом информации от Минобороны о возможных ударах не поступало.

Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Доме профсоюзов в Одессе произошел взрыв из-за неправильного обращения с гранатой.

Тема:
Спецоперация
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