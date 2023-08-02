В Одесской области заявили о пожарах на промышленных и портовых объектах
Прежде во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Nekrasov
Возгорания зафиксированы на объектах промышленной и портовой инфраструктуры в Одесской области на Украине. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в Telegram-канале.
По его словам, в результате случившегося никто не пострадал.
При этом официальной информации от Минобороны РФ не поступало.
В среду, 2 августа, воздушную тревогу объявили сразу во всех областях Украины. Людей просили оставаться в домах и укрытиях.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что инфраструктура одного из украинских портов была повреждена на Дунае.
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