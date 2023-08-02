Сердечники в опасности: экстремальная жара прогнозируется в Москве

Температура зашкаливает, а, значит, повышена угроза пожаров.

На ближайшие дни в Москве и еще десяти регионах Центральной России объявлено штормовое предупреждение из-за жары. В столице воздух сегодня раскалился до 35 градусов.

И это, как предупреждают в Гидрометцентре, еще не предел. В ближайшие дни может быть до 37 градусов, особенно в Курской и Белгородской областях.

Температура зашкаливает, а, значит, повышена угроза пожаров. Власти регионов вынуждены ввести ограничение на посещение лесов, особенно накануне выходных.

Сердечникам и метеозависимым людям рекомендуют держать лекарства под рукой. Не исключаются и грозы — кратковременные, но очень сильные.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии, Забайкалье, Приамурье и Красноярском крае возможны подтопления из-за сильных дождей.