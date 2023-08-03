«Умирал с ней»: Басков и Манучаров рыдали у гроба директора Началовой
Басков и Манучаров рыдали у гроба убитого раком директора Юлии Началовой
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Мужчина скончался от рака лимфы.
Пресс-секретарь скоропостижно скончавшейся певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в блоге пост с подробностями ухода из жизни директора артистки Андрея Трофимова. Его не стало 18 апреля 2014 года.
«Мы сидели в гримерке на „Мосфильме“ и он сообщил, что пришел результат — рак лимфы. А спустя несколько месяцев смс от его мамы со словом: „Все“. Вот такая она, эта жизнь», — поделилась воспоминанием в сети Исаева.
На похоронах директора Началова пришли сливки отечественного шоу-бизнеса — у гроба рыдали Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина, Марина Девятова.
«Умирая, Андрей был в бреду и все время повторял: «Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену», — заметила пресс-секретарь знаменитости.
По ее словам, на смертном одре он не вспоминал детство или лучшие года своей жизни, не звал близких, а думал о Началовой.
«Он умирал вместе с ней и на сцене. К счастью, среди нас есть такие самоотверженные люди, которые настолько любят свою профессию и своего артиста, которые умирая думают о ней», — написала Исаева.
Исполнительницу хита «Герой не моего романа» экстренно госпитализировали с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У женщины развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей, иное лечение не помогло. 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года.
Ранее 5-tv.ru писал, что красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу.
- 25 мая
- Стал вечным соседом: семья умершей Началовой пришла проститься с Кучеренко
- 29 апр
- Мамины глаза: красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу
- 30 мар
- «Болевая точка»: дочь Началовой рассказала о жизни в новой семье
- 18 мар
- «Четвертая весна без тебя…» — мать Юлии Началовой почтила память умершей певицы
- 18 мар
- Отец Началовой о сравнении дочери с Костомаровым: «Некорректно проводить параллели»
- 17 мар
- «Юля проиграла»: Запашный рассказал, как впервые узнал о болезни Началовой
- 16 мар
- «Не должен притворяться»: дочь Юлии Началовой рассказала о муже
- 15 февр
- Менеджер Началовой ответила на слухи о сходстве ситуации Костомарова с трагедией певицы
- 10 февр
- Печальное сходство между Костомаровым и Началовой: спасет ли ампутация жизнь фигуристу
- 5 февр
- Новость о смерти матери повергла дочь Началовой в истерику: «Кричала 15 минут»
Читайте также
62%
1.06 101.93
1.23
Нашли ошибку?