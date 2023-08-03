«Умирал с ней»: Басков и Манучаров рыдали у гроба директора Началовой

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Полина Долгова
Полина Долгова 2 794 0

Басков и Манучаров рыдали у гроба убитого раком директора Юлии Началовой

«Умирал с ней»: Басков и Манучаров рыдали у гроба директора Началовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Юлия Началова

Мужчина скончался от рака лимфы.

Пресс-секретарь скоропостижно скончавшейся певицы Юлии Началовой Анна Исаева опубликовала в блоге пост с подробностями ухода из жизни директора артистки Андрея Трофимова. Его не стало 18 апреля 2014 года. 

«Мы сидели в гримерке на „Мосфильме“ и он сообщил, что пришел результат — рак лимфы. А спустя несколько месяцев смс от его мамы со словом: „Все“. Вот такая она, эта жизнь», — поделилась воспоминанием в сети Исаева.

На похоронах директора Началова пришли сливки отечественного шоу-бизнеса — у гроба рыдали Николай Басков, Вячеслав Манучаров, Юлия Костюшкина, Марина Девятова.

«Умирая, Андрей был в бреду и все время повторял: «Цветы, возьмите у артистки цветы, ей тяжело их держать, на сцену, Юля, пора на сцену», — заметила пресс-секретарь знаменитости.

По ее словам, на смертном одре он не вспоминал детство или лучшие года своей жизни, не звал близких, а думал о Началовой.

«Он умирал вместе с ней и на сцене. К счастью, среди нас есть такие самоотверженные люди, которые настолько любят свою профессию и своего артиста, которые умирая думают о ней», — написала Исаева.

Исполнительницу хита «Герой не моего романа» экстренно госпитализировали с осложнениями ряда хронических заболеваний, в том числе подагры. У женщины развилась гангрена, но от ампутации она наотрез отказалась. Несмотря на труды врачей, иное лечение не помогло. 38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что красавица-дочь Началовой стала как две капли воды похожа на певицу.

Тема:
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