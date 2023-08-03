Песков о заявлениях СБУ о причастности к атакам на Крымский мост: мы знали

В Кремле отреагировали на заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности к атакам на Крымский мост. Свое мнение в беседе с журналистами выразил Дмитрий Песков.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост.