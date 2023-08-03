Песков о заявлениях СБУ о причастности к атакам на Крымский мост: мы знали

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 55 0

О причастности киевского режима к террористическим актам было известно и так.

Песков о заявлениях СБУ о причастности к атакам на Крымский мост: мы знали

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Тема:
Теракт на Крымском мосту

В Кремле отреагировали на заявления Службы безопасности Украины (СБУ) о причастности к атакам на Крымский мост. Свое мнение в беседе с журналистами выразил Дмитрий Песков.

«Мы об этом говорили и в первый раз, и во второй раз. У нас была такая информация, мы это знали», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Последний раз Крымский мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. По факту случившегося было возбужденно уголовное дело по статье о теракте. В ответ Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар возмездия по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров и местам их изготовления в районе Одессы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как офис Байдена оказал влияние на атаки на Крымский мост.

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