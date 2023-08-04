Российские силовики выявили личности военкомов ВСУ на оккупированной части ДНР

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 4 0

Среди подозреваемых есть уроженцы Мурманской области.

Российские силовики выявили личности военкомов ВСУ на оккупированной части ДНР

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

Российским силовикам удалось выяснить имена военкомов, которые мобилизуют население на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Соответствующая информация появилась в распоряжении агентства РИА Новости.

Всего удалось установить личности трех мужчин. Как отметили представители силовых ведомств, среди подозреваемых есть уроженцы Мурманской области.

«В ходе проведения оперативных мероприятий получены данные об уроженце Донецкой области Атрюхе В. И. и уроженцах Мурманской области: Глущенко А. А. и Петрове С. Г.», — рассказал сотрудник спецслужб.

В ведомстве отметили, что именно из-за этих людей жители Донецкой области вынуждены воевать со своими соседями. Кроме того, подозреваемые до 2014 года проходили службу в Донецке. Однако затем перешли на сторону киевского режима.

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