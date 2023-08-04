Ювелирная точность: «Гиацинты» громят боевиков в зоне спецоперации
Корреспондент «Известий» показал работу гаубиц «Гиацинт» в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru
Попытки боевиков перейти в контрнаступление неизменно подавляются.
Киевские силовики не оставляют попыток перейти в контрнаступление на разных участках спецоперации. Однако все они разбиваются о надежную оборону наших войск.
Ответные удары по технике и укреплениям боевиков со снайперской точностью наносят наши артиллеристы. За работой расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт» наблюдал Кирилл Ольков.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
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