Ювелирная точность: «Гиацинты» громят боевиков в зоне спецоперации

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Корреспондент «Известий» показал работу гаубиц «Гиацинт» в зоне СВО

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tsitsagi Nikita; 5-tv.ru

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Тема:
Украинское контрнаступление Спецоперация

Попытки боевиков перейти в контрнаступление неизменно подавляются.

Киевские силовики не оставляют попыток перейти в контрнаступление на разных участках спецоперации. Однако все они разбиваются о надежную оборону наших войск.

Ответные удары по технике и укреплениям боевиков со снайперской точностью наносят наши артиллеристы. За работой расчетов самоходных гаубиц «Гиацинт» наблюдал Кирилл Ольков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Тема:
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