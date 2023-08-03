Город поплыл: мощнейшие ливни накрыли столицу Бурятии
Половина месячной нормы осадков выпала в Улан-Удэ за день
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько; 5-tv.ru
Из-за размытия грунта образуются провалы прямо на проезжей части.
Бурятию второй день накрывают мощнейшие ливни. Улан-Удэ сегодня буквально утонул: только за одну прошедшую ночь выпала половина месячной нормы осадков.
С такими потоками не справляются ливневки, коммунальные бригады не успевают расчищать центральные улицы, заявки от жителей только копятся.
Из-за размытия грунта образуются провалы прямо на проезжей части — повреждены несколько машин. Как справляется столица Бурятии, увидела корреспондент «Известий» Юлия Пермякова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинске в эти минуты ликвидируют последствия мощного ливня. Городские ливневки не справились с таким количеством осадков, и улицы ушли под воду.
Машины глохли в глубоких лужах, пришлось остановить работу общественного транспорта. Но многих пассажиров стихия застала в пути.
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