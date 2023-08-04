«Почти наверняка»: США рискуют выйти из НАТО

Почему так может произойти, объяснил бывший советник Дональда Трампа.

США могут выйти из НАТО в случае победы на президентских выборах в 2024 году экс-лидера страны Дональда Трампа. Так считает его экс-помощник по национальной безопасности Джон Болтон.

«Он ставил под угрозу существование НАТО. И я думаю, что во второй срок Трампа мы почти наверняка выйдем из НАТО», — сказал он в эфире телеканала NewsNation.

По словам Болтона, Трамп при принятии решений не руководствуется политической направленностью, а делает только то, что может принести ему пользу.

Бывший президент США, несмотря на проблемы с законом баллотируется, — он хочет сместить Джо Байдена в 2024 году. Сторонники Трампа, те самые, которые под его руководством штурмовали Капитолий в январе 2021-го, надеются на оправдательный приговор и возвращение скандального бизнесмена к работе главы государства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд не стал арестовывать Трампа, экс-президента США отпустят под обязательство о явке и соблюдении законов.