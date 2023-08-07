Изначальный путь: почему Прохор Шаляпин не пойдет на передовую

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 89 0

Прохор Шаляпин признался, что не пойдет на передовую

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Знаменитость устал от комментариев в сети на эту тему и решил твердо и четко объяснить свою позицию.

Прохор Шаляпин объяснил, почему не пойдет на передовую. Об этом певец эксклюзивно рассказал автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко на дне рождения светской львицы Анны Калашниковой.

«Поменялось время, сегодня изменилось общество, и конечно, общество, я не могу сказать, что подобрело. Безусловно, я вижу очень много зла необоснованного. Потому что нельзя в каждом комментарии писать: «А вот почему он не на передовой?» — поделился своим мнением Шаляпин.

Как объясняет финалист проекта «Фабрика звезд-6», всю жизнь он занимался исключительно музыкой: четыре года проучился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Ипполитова-Иванова, пять лет — в Российской академии музыки им. Гнесиных.

«Я простоял в народном хоре, честно зарабатывал себе на жизнь. И то меня на сцену никто не собирался пускать», — рассказал Шаляпин.

А другие люди, как отмечает артист, наоборот, самостоятельно себе выбрали путь военных, поэтому они и должны отстаивать интересы страны на передовой.

«Есть люди, которые занимались военным делом изначально, поступали в институты, в училища. <…> Это люди, которые учились этому делу, понимаете, получали от государства квартиры, преференции, зарплаты, карьеру и так далее. То есть они выбрали изначально этот путь. Давайте каждый будет отвечать за свою деятельность», — убежден Шаляпин.

Как объясняет певец, он отвечает за исполнение народных песен, и готов петь их, несмотря на все трудности, которые встречаются у него на пути.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин опубликовал обнаженное фото с пляжа.

Тема:
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