Прицельный огонь: российские танкисты уничтожили украинскую ДРГ в районе Днепра

Засечь противника удалось с помощью наших разведчиков.

Как только российская разведка замечает скопления военной техники ВСУ, на огневые позиции выходит наше тяжелое вооружение.

Очередную украинскую диверсионную группу в районе Днепра обнаружили с воздуха, их тут же накрыли танкисты. Как это было — видела корреспондент «Известий» Натали Графчикова. Все подробности — в ее репортаже.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.