Почему Запад считает, что у ВС РФ нет резервов?

Бывший аналитик Совета по международным отношениям при Пентагоне Барри Позен заявил, что после прорыва первой линии обороны российских войск Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет контратака, пишет издание Foreign Policy (FP).

Позен уверен, что Запад верит в свои силы из-за мнения, что у ВС РФ нет резервов, однако эти данные не соответствуют действительности.

По его словам, что, если Украина сохранит текущие усилия, то она все равно не глубоко проникнет на территории, которые находятся под властью России. Поэтому она, вероятно, столкнется со значительными контратаками России при наихудших обстоятельствах.

Основные проблемы, с которыми столкнуться украинских военные — это недостаточное снабжение и недоступность их собственных беспилотников и артиллерии.

Западные СМИ пестрят информацией о том, что союзники Киева раздражены неспособностью украинских войск добиться успехов в контрнаступлении.

Армия России продолжает вести специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. О ее начале заявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля прошлого года.

Российский лидер заявил, что киевский режим возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Власти Украины не пошли навстречу, чтобы решить конфликт мирным путем, поэтому власти Москвы решили оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. США, страны ЕС и НАТО восприняли миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что США хотят скрыть катастрофу на Украине и полностью отказаться от Киева.