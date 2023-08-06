Неужели Белый дом считает, что Киев «не смог ничего сделать»? Но почему?

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Белый дом ищет способ отделиться от своего тотального провала на Украине и хотят обвинить Киев в поражении, заявил он в интервью YouTube-каналу Douglas Macgregor Straight Calls.

Эксперт предположил, что власти Америки хотят объявить о том, что сделали все возможное и предоставили Украине все необходимое вооружение и технику, но Киев «не смог ничего сделать». К слову, речь идет о провальном контрнаступлении со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Макрегора, такой подход говорит о переменах в сознании американцев, хотя власти Вашингтона не признают, что Украина стала «катастрофой» для США. Политик уверен, что американцы допустили ошибку, неправильно оценив силы российской армии.

«Одно из этих направлений — скрыть катастрофу, свалить все на украинцев и убраться восвояси», — отметил Макрегор.

Также он заявил, что украинцы пытаются скрыть данные о погибших военнослужащих, которые, по его словам, оказались критическими.

Спецоперация, направленная на поддержку жителей ДНР и ЛНР, которые уже много лет находятся под постоянным обстрелом Военных сил Украины (ВСУ), началась 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина.

Решить конфликт мирным путем Киев отказался, поэтому Россия решилась оказать на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и начали снабжать Украину западным оружием.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ потеряли более 300 тысяч человек.