Защитники Донбасса ликвидировали ракетно-артиллерийский склад ВСУ в Запорожье
В районе города были также поражены ангары с авиатехникой противника.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских нацистов в районе Запорожья. Об этом официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
«В районе города Запорожье уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения девятого армейского корпуса ВСУ», — прокомментировал он.
В оборонном ведомстве также отметили, что силами ВС РФ были разбиты ангары с авиационной техникой противника. Удар российской стороны был нанесен по аэродрому в Запорожье.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.
Ранее 5-tv.ru писал, что ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ.
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