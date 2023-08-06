ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ
Российские военные поразили цели на Украине.
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минувшей ночью ВС РФ нанесли групповой удар по авиационным базам ВСУ, сообщили в Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Уточняется, что цели находились возле населенных пунктов Староконстантинов в Хмельницкой области и Дубно в Ровенской области.
Удар достиг своей цели, авиационные базы украинских сил поражены.
ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.
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