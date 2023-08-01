Российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 15 0

Успешных целей за сутки достигла и авиация.

Российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Тема:
Спецоперация

Танк Leopard и боевая машина пехоты (БМП) Bradley боевиков киевского режима уничтожены российскими боеприпасами «Ланцет» в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Кроме того, за сутки авиацией были поражены пункты временной дислокации неонацистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.

«Огнем артиллерии уничтожена буксируемая гаубица „Мста-Б“ в районе Веселого, гаубица М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке», — добавил Чехов.

Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники в результате ночной разведки нанесли удар по трем целям противника на запорожском направлении.

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