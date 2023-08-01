Российский дрон «Ланцет» уничтожил танк Leopard и БМП Bradley в зоне СВО

Успешных целей за сутки достигла и авиация.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Танк Leopard и боевая машина пехоты (БМП) Bradley боевиков киевского режима уничтожены российскими боеприпасами «Ланцет» в районе населенного пункта Работино. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Кроме того, за сутки авиацией были поражены пункты временной дислокации неонацистов Вооруженных сил Украины (ВСУ), скопления живой силы и техники в районе Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова.
«Огнем артиллерии уничтожена буксируемая гаубица „Мста-Б“ в районе Веселого, гаубица М777 в районе Павловки Запорожской области, склад боеприпасов в Новоандреевке. Ударными БПЛА уничтожены буксируемая гаубица FH70 в Ольговском и САУ Paladin в Новодаровке», — добавил Чехов.
Специальная военная операция продолжается с 24 февраля 2022 года. В тот день Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале миротворческой миссии, так как ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские десантники в результате ночной разведки нанесли удар по трем целям противника на запорожском направлении.
- 1 авг
- Как бойцы при помощи ТОС разносят позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
- 1 авг
- Чудесное спасение: как дерево в Донецке защитило дом от попадания снаряда
- 1 авг
- «Не сработало»: в зоне спецоперации было уничтожено американское «чудо-оружие»
- 1 авг
- Планы ВСУ по форсированию Днепра сорваны после нанесения упреждающих ударов
- 1 авг
- «Сами решают»: как в Белом доме отреагировали на атаки ВСУ по территории России
- 1 авг
- Непреодолимое препятствие: в США заговорили о новом этапе контрнаступления ВСУ
- 31 июл
- «Индивидуальный террор»: в Совбезе ООН обсудили теракты ВСУ против России
- 31 июл
- На линии обороны: как «Акации» помогают российским бойцам отражать атаки ВСУ
- 31 июл
- «За мир»: президент Мексики назвал условие для переговоров России и Украины
- 31 июл
- Сильнейший обстрел: как боевики ВСУ безжалостно ударили по центру Донецка
Читайте также
94%
0.61 100.94
0.98
Нашли ошибку?