«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко

После юбилея знаменитость стала реже появляться на публике. Сильная женщина боялась показать слабость, считает актер.

Руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский поделился воспоминаниями о работе и дружбе с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. С ней прощаются сегодня на сцене МХТ.

По словам актера, в детстве он любовался и восхищался работами Мирошниченко на экране. После, в более зрелом возрасте, ему посчастливилось познакомится с легендой вживую. Он отметил, что знаменитость была мощной, обаятельной и уверенной в себе. Однако свой последний юбилей актриса встречала с некоторыми переживаниями.

«Мы готовились к юбилею на этой сцене. Она нервничала — это, видимо, было преодоление той боли, которая поселилась в ней, и прочих трудностей. Но она не позволяла показать нам, как ей тяжело», — рассказал Хабенский.

Он добавил, что праздник прошел очень ярко и по-человечески. К сожалению, после 80-летия Мирошниченко перестала появляться в театре. Хабенский считает, что она была слишком сильной женщиной, чтобы показывать свою слабость, не хотела появляться перед публикой «не в форме».

В заключение Хабенский подчеркнул, что все слова и признания в любви Мирошниченко остались в сердцах и стенах театра. Он был ее домом, семьей и местом для творчества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лещенко назвал скончавшуюся Мирошниченко эпохальной артисткой.