«Это было преодоление боли»: Хабенский о последнем празднике Мирошниченко

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 395 0

Хабенский: Ирина Мирошниченко отпраздновала юбилей, превозмогая боль

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Тема:
Смерть народной артистки РФ Ирины Мирошниченко

После юбилея знаменитость стала реже появляться на публике. Сильная женщина боялась показать слабость, считает актер.

Руководитель Московского художественного театра имени Чехова Константин Хабенский поделился воспоминаниями о работе и дружбе с народной артисткой РСФСР Ириной Мирошниченко. С ней прощаются сегодня на сцене МХТ.

По словам актера, в детстве он любовался и восхищался работами Мирошниченко на экране. После, в более зрелом возрасте, ему посчастливилось познакомится с легендой вживую. Он отметил, что знаменитость была мощной, обаятельной и уверенной в себе. Однако свой последний юбилей актриса встречала с некоторыми переживаниями.

«Мы готовились к юбилею на этой сцене. Она нервничала — это, видимо, было преодоление той боли, которая поселилась в ней, и прочих трудностей. Но она не позволяла показать нам, как ей тяжело», — рассказал Хабенский.

Он добавил, что праздник прошел очень ярко и по-человечески. К сожалению, после 80-летия Мирошниченко перестала появляться в театре. Хабенский считает, что она была слишком сильной женщиной, чтобы показывать свою слабость, не хотела появляться перед публикой «не в форме».

В заключение Хабенский подчеркнул, что все слова и признания в любви Мирошниченко остались в сердцах и стенах театра. Он был ее домом, семьей и местом для творчества.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лещенко назвал скончавшуюся Мирошниченко эпохальной артисткой.

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