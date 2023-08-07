Полет «Шмелей»: российские десантники ликвидировали огневую точку ВСУ
Российские десантники ликвидировали огневую точку ВСУ у Клещеевки
Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru
Националистов на данном участке поражают термобарическими зарядами.
А сейчас — впечатляющие кадры с передовой, снятые с коптера. Наше Минобороны показало, как российские десантники уничтожили долговременную огневую точку (ДОТ) противника.
Удар наносился из реактивных огнеметов «Шмель». Все это происходило на южном фланге артемовского направления в районе Клещеевки.
Украинские боевики не прекращают попыток взять населенный пункт, но шансов им не оставляют огнеметчики из Уссурийска. Термобарическими зарядами они поражают окопы и огневые точки националистов.
ВС РФ продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля 2022 года.
Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
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