«Шах и мат»: Украине предрекли провал, несмотря на поставки оружия

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 39 0

Американский журналист Никсон: западное оружие не поможет Украине выиграть

«Шах и мат»: Украине предрекли провал, несмотря на поставки оружия

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Тема:
Спецоперация

В США задались вопросом, а зачем вообще киевскому режиму F-16, если это все равно ничего не изменит.

Киевский режим близок к провалу, несмотря на поставки оружия от западных стран. Об этом заявил американский радиоведущий Гарланд Никсон на своем YouTube-канале.

Он отметил, что боевики не смогут противостоять мощной российской армии.

«Зачем вообще Украине F-16? Ей уже ничто не поможет. Русские поставили Украине шах и мат», — подчеркнул Никсон.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политика, проводимая президентом Украины Владимиром Зеленским, в отношении его армии может спровоцировать военный переворот.

Тема:
Спецоперация
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