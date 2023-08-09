В память защитников: 79 лет назад завершилась битва за Ленинград

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79 лет назад завершилась битва за Ленинград

Фото, видео: Пороховников Олег / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В боях за город погиб каждый десятый красноармеец.

Санкт-Петербург сегодня чтит память своих защитников. 9 августа 1944 года закончилось самое долгое сражение Второй мировой войны — битва за Ленинград. В боях за город погиб каждый десятый оборонявший его красноармеец.

Тяжелейшие испытания выпали не только на долю солдат, но и обычных советских людей — жителей Ленинграда. Они выдержали разрушительные бомбардировки и обстрелы, а также страшный голод во время блокады, когда единственным способом снабжения осталась «Дорога жизни» по Ладожскому озеру. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов пообщался с героями обороны города.

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