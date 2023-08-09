Местные власти объявили о тотальной эвакуации зданий после взрыва в Сергиевом Посаде. ЧП произошло на оптико-механическом заводе около получаса назад.

В администрации города призвали сохранять спокойствие. На место прибыли силовики и глава округа. Так же в ближайшее время должен прибыть губернатор Московской области Андрей Воробьев, о чем он уже сообщил в социальных сетях.

Взрыв на заводе был такой силы, что во многих зданиях повыбивало стекла.

Открыта горячая линия, по которой можно уточнить всю оперативную информацию о произошедшем — 84965457755, 84965408836.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, предварительно, детонация произошла на складе с пиротехникой. Сообщается о шести пострадавших.