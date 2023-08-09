Спасал из-под завалов: мужчина рассказал подробности взрыва в Сергиевом Посаде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 508 0

Мужчина, спасавший людей из-под завалов, рассказал о взрыве в Сергиевом Посаде

Фото, видео: ВКонтакте / Сергиев Посад Life / sergiev_posad; 5-tv.ru

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Взрыв в Сергиевом Посаде

По его словам, сначала он услышал небольшой хлопок. После прогремел настоящий взрыв.

Мужчина, помогавший спасать людей из-под завалов после взрыва на предприятии в подмосковном Сергиевом Посаде, рассказал, что сначала услышал небольшой хлопок. После произошел новый, но он был такой сильный, что выбил окна. Подробности очевидец привел в разговоре с 5-tv.ru.

По его словам, в момент случившегося он находился в соседнем здании. Сразу после взрыва рабочий отправился на место ЧП — в цехе была полная темень. Он нашел женщину, а после встретил еще одного пострадавшего с ранениями. Мужчина проводил его до кареты скорой помощи и вернулся назад.

По его словам, на месте взрыва образовалась настоящая воронка. Он уточнил, что произошло все на пороховом складе.

Взрыв на Загорском оптико-механическом заводе прогремел утром 9 августа. Жители разных районов города были напуганы громким хлопком. Над заводом поднялся густой столб дыма, внешне напоминающий «ядерный гриб». По последней информации, число пострадавших возросло до 42 человек.

Причины и обстоятельства случившегося все еще устанавливаются. Одна из версий СК — нарушение норм безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что уголовное дело возбуждено после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде.

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