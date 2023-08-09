Снимавшая ангар в Сергиевом Посаде фирма была признана банкротом

Снимавшая ангар в Сергиевом Посаде компания «Пиро-Росс» была признана банкротом еще в марте текущего года. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

Утром, 9 августа, именно на данной территории произошел мощный взрыв, который заставил содрогнуться весь подмосковный город.

Известно, что по данным «Спарк» на сегодняшний день в отношении вышеуказанной компании есть решения ФНС о приостановке операций по счетам. Сама процедура банкротства «Пиро-Росс» началась еще в январе 2022 года.

Кроме того, в судопроизводствен находится три иска от Министерства обороны РФ к данной компании по факту нарушений обязательств по поставкам товаров. Еще одно дело по госконтракту, также по факту просрочки исполнения обязательств, находится на стадии обжалования. Известно, что по решению суда неустойка составила 23 миллиона рублей.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, взрыв на территории Загорского оптико-механического завода произошел утром 9 августа. Он был такой сила, что в десятках домов, включая школы и жилые здания, повылетали окна. По последним данным, число пострадавших достигло 42 человек. Трое доставлены в отделение реанимации. Предварительно, разрушения зафиксированы на площади в 1,6 тысячи квадратных метров.