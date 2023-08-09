Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 202 0

На месте еще работают спасатели.

Количество пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 56

Фото: МЧС России / ТАСС

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Тема:
Взрыв в Сергиевом Посаде

Количество пострадавших при взрыве на Загорский оптико-механический завод в подмосковном Сергиевом Посаде увеличилось до 56 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«30 сейчас в стационаре, шестеро из них — в реанимации. Еще 26 человек обращались в травмпункт — госпитализация им не понадобилась, после осмотра врачи отпустили их домой», — уточнил губернатор.

Чиновник навестил пострадавших в больнице и опросил их, узнал о самочувствии. Один из оказавшихся в момент ЧП работников рассказал, что в здании тогда могли находиться порядка 100 человек.

Первыми о ЧП сообщили местные жители, распространив фото и видео в социальных сетях. Позднее факт взрыва подтвердили власти. Уточнялось, что все произошло на складе с пиротехникой. Он в результате разрушен на площади 1,6 тысячи квадратных метров. На месте продолжают работать спасатели — они разгребают завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК не подтвердил версию с атакой БПЛА на завод в Сергиевом Посаде.

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