Держат в страхе: российские снайперы уничтожают боевиков под Угледаром

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Российские снайперы ликвидируют боевиков ВСУ под Угледаром

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское контрнаступление

Маскировка и передовой оптический арсенал — их лучшие помощники.

Под Угледаром российские военные работают не только накрывают противника огнем артиллерии, но и наносят урон максимально точечно. Такие задачи выполняют разведчики 29-й армии.

Маскировка и передовой оптический арсенал — их лучшие помощники. Военкор «Известий» Кирилл Ольков в этом убедился.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркнул, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Тема:
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