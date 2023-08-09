Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Горьковский

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли белгородский поселок Горьковский. Об этом сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что неонацисты выпустили пять снарядов, они разорвались прямо в центре поселка, вблизи школы. В результате погиб один человек. Известно, что это мужчина, получивший осколочные ранения.

«Еще четверо человек пострадали: у троих мужчин осколочные ранения нижних конечностей, у женщины контузия. Бригадами скорой помощи они доставляются в больницы», — добавил Гладков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один человек пострадал при падении неизвестного объекта в белгородском селе Колотиловка.